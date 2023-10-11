ВФЛА сообщила о случаях мошенничества от имени руководства организации

«В настоящее время участились случаи неустановленного мошенничества. Спортсмены и сотрудники ВФЛА получают сообщения в мессенджерах и письма от имени руководства Всероссийской федерации легкой атлетики о выдаче информации неким сотрудникам, которые должны вам позвонить.