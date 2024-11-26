Экс-жена обвинила сына актёра «Улиц разбитых фонарей» Половцева в растлении сына Степан Половцев. Фото © VK / Stefan Polovzev Бывшая жена обвинила сына актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева, 33-летнего Степана, в домогательствах к их маленькому общему сыну.
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