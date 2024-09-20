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Основателю РДК пригрозили еще одним пожизненным сроком

Основателю РДК пригрозили еще одним пожизненным сроком

Во второй западный окружной военный суд в Москве поступили материалы уголовного дела против основателя и главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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