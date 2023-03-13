Востоковед Маслов заявил, что Китай хочет урегулировать военный конфликт на Украине

РИАМО - 13 мар. Директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов считает, что Пекин способен получить гигантские политические «очки», если его план урегулирования военного конфликта на Украине будет реализован, сообщает SM-News.
РИАМО - 13 мар. Директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов считает, что Пекин способен получить гигантские политические «очки», если его план урегулирования военного конфликта на Украине будет реализован, сообщает SM-News.
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