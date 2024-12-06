Дочь Воробей после операции на лице сильно изменилась

Артистка рассказала, ради чего Софии пришлось перенести серьезное хирургическое вмешательство. Елена Воробей Anatoly Lomokhov/Global Look PressЕлена Воробей еще в августе рассказала о том, что ее дочь София перенесла новую операцию в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии