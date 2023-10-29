Нетаньяху о нападении ХАМАС 7 октября: произошел «чудовищный провал» Израиля

ч

чвсатпкьл

(произошел «чудовищный провал» Израиля) и естественно по сценарию Нетаньяху который спит и мыслит восстановить доисторический библейский Эрец-Исраэль. Карта Израиля из Торы — Эрец-Исраэль. Но наложим карту из Торы на карту современную, спутниковую. Оказывается, у Израиля отобрали исторические территории Ливан, Сирия, Кувейт, Саудовская Аравия и Египет. Палестины там вообще не существует. Каким бы странным не казалось это суждение, но поведение армии Израиля в последние годы негласно подтверждает — план по расширению в действии.