Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, говоря о нападении палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября, заявил, что произошел «чудовищный провал» еврейского государства.
Нетаньяху о нападении ХАМАС 7 октября: произошел «чудовищный провал» Израиля
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(произошел «чудовищный провал» Израиля) и естественно по сценарию Нетаньяху который спит и мыслит восстановить доисторический библейский Эрец-Исраэль. Карта Израиля из Торы — Эрец-Исраэль. Но наложим карту из Торы на карту современную, спутниковую. Оказывается, у Израиля отобрали исторические территории Ливан, Сирия, Кувейт, Саудовская Аравия и Египет. Палестины там вообще не существует. Каким бы странным не казалось это суждение, но поведение армии Израиля в последние годы негласно подтверждает — план по расширению в действии.
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