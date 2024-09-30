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Mash: Крупный пожар произошел в новом ЖК в Москве после серии взрывов

Mash: Крупный пожар произошел в новом ЖК в Москве после серии взрывов

В Москве в районе Дегунино произошел крупный пожар после восьми хлопков. Об этом сообщает Mash. Как отмечается, горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах в жилом многоэтажном доме в проезде Ильменский.

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