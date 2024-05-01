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Спички - не игрушка

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  • ольга
    С чего бы? Они в украинской не хотят, а в российской тем болееПереедет миллион!...
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Карта Мира, как она видится из Вашингтона

Карта Мира, как она видится из Вашингтона

Мы, занятые очищением бывшей УССР от выруси, которую там взрастили наши геополитические "партнёры", забываем о том, что с точки зрению любого другого глобального игрока картина Мира выглядит несколько иначе, чем кажется нам с нашей позиции.

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