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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Белорусы делают все, чтобы выступать. Их бы допустили, если бы в IBU были хоть чуть-чуть поумнее». Губерниев о кодексе нейтралитета в Белорусской федерации биатлона

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Белорусская федерация биатлона (БФБ) одобрила Кодекс политического нейтралитета.

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