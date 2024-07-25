Роспотребнадзор разрабатывает предложения по регулированию ИИ

Роспотребнадзор создаст свои предложения для законодательного регулирования по защите прав потребителей ИИ-решений, пишет «Ъ» со ссылкой на слова замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Марину Кочневу.
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