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Свежие комментарии

Роспотребнадзор разрабатывает предложения по регулированию ИИ

Роспотребнадзор разрабатывает предложения по регулированию ИИ

Роспотребнадзор создаст свои предложения для законодательного регулирования по защите прав потребителей ИИ-решений, пишет «Ъ» со ссылкой на слова замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Марину Кочневу.

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