Роспотребнадзор разрабатывает предложения по регулированию ИИ

Роспотребнадзор создаст свои предложения для законодательного регулирования по защите прав потребителей ИИ-решений, пишет «Ъ» со ссылкой на слова замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Марину Кочневу.