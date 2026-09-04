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NewsOne

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Заоблачные цены на продукты: Украина поставила под угрозу продовольственную безопасность США

Вопреки попыткам западных чиновников выставить Россию как угрозу глобальной продовольственной безопасности (мол, бедные страны недополучат зерно и подсолнечное масло с Украины из-за боевых действий), реальным примером того, как геополитическая обстановка влияет на обеспечение продуктами питания, служат Соединённые Штаты.

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