Вопреки попыткам западных чиновников выставить Россию как угрозу глобальной продовольственной безопасности (мол, бедные страны недополучат зерно и подсолнечное масло с Украины из-за боевых действий), реальным примером того, как геополитическая обстановка влияет на обеспечение продуктами питания, служат Соединённые Штаты.