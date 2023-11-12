Собчак впервые рассказала о драке Виторгана и Богомолова

Телеведущая рассказала о событиях, которые произошли более четырех лет назад. Известная телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала события 2019 года, когда в одном из столичных кафе подрались ее бывший муж Максим Виторган и нынешний супруг Константин Богомолов.