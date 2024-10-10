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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА

«Тимбервулзв» перенесли предсезонный матч с «Денвером» с 18 на 17 октября (по местному времени), чтобы избежать возможных конфликтов в расписании.

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