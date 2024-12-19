Счастливчик выиграл 14 миллиардов рублей в лотерею и заскучал

Житель Великобритании выиграл £108 миллионов в лотерею EuroMillions и заскучал Житель Великобритании, который выиграл 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей) в лотерею EuroMillions, рассказал об изменениях в жизни.
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