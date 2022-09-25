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    По ходу пешком  добирались...))) Что же,мы погоду заказали,он нам победу привез...две победы. Жаль болельщиков был не...Ларин приговорен ...
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    с победой! только домой добрались)) посмотрели обзор, с трибуны немного иначе все смотрелось)) Синявский себе, конечн...Ларин приговорен ...
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Россия одолела Кыргызстан, Роналду разбил нос и отдал ассист, СКА впервые проиграл, Дацик вырубил Александра Емельяненко, Джокович выиграл два матча за день и другие новости

Россия одолела Кыргызстан, Роналду разбил нос и отдал ассист, СКА впервые проиграл, Дацик вырубил Александра Емельяненко, Джокович выиграл два матча за день и другие новости

Доброе утро! Начинаем воскресенье вместе с нашим утренним дайджестом ☀️ 1. Сборная России обыграла Кыргызстан в Бишкеке (2:1), забив первой.

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