После атаки дронов нефтебазы в селе Юровка в Краснодарском крае начался пожар

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 9 мая.Попытка атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой беспилотными летательными аппаратами была предпринята Вооруженными силами Украины в ночь с 8 на 9 мая.
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