После атаки дронов нефтебазы в селе Юровка в Краснодарском крае начался пожар

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 9 мая.Попытка атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой беспилотными летательными аппаратами была предпринята Вооруженными силами Украины в ночь с 8 на 9 мая.