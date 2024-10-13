Возраст самого пожилого жителя назвали в Новосибирске

Декада пожилого человека, стартовавшая 1 октября, завершилась в Новосибирске. Для пенсионеров была подготовлена обширная культурная программа, также они могли решить ряд насущных вопросов, обратиться за консультацией к врачу или юристу.
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