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Вечерний Новосибирск

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Возраст самого пожилого жителя назвали в Новосибирске

Возраст самого пожилого жителя назвали в Новосибирске

Декада пожилого человека, стартовавшая 1 октября, завершилась в Новосибирске. Для пенсионеров была подготовлена обширная культурная программа, также они могли решить ряд насущных вопросов, обратиться за консультацией к врачу или юристу.

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