Елка желаний

Крымские спасатели исполнили мечту с «Елки желаний» и покатали малыша на пожарной машине. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко лично приехал в пожарной машине к школе заказчика услуги и посадив мальчишку себе на коленки проехал с ним по району, дав даже включить звуковую сигнализацию, напугавшую скорей всего местных жителей.
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