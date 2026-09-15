Медведев и Собянин прибыли в "Сколково"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в инновационный центр "Сколково", где посетят ряд технологических площадок и примут участие в заседании партийного Совета по инновационному и технологическому развитию, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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