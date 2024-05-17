ТЦ полностью заместили площади покинувших страну брендов

Торговые центры в России на 100% заместили площади ушедших из страны иностранных брендов, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексея Ефимова, сделавшего заявление на форуме Mallpic Sochi.
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