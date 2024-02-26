В МИД КНР оценили заявление депутата Рады Гончаренко о войне с Китаем

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о "готовности" Киева вести боевые действия с Китаем, заявила, что блоковая конфронтация не является основой безопасности.
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