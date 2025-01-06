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Патриарх Кирилл назвал способ попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл назвал способ попасть в Царство Божие

Христинам XXI века нужно отвечать на любовь Господа взаимностью, чтобы попасть в Царство Божие. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, прямая трансляция прошла на сайте Русской православной церкви.

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