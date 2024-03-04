Праздник сегодня, 5 марта: традиции и приметы Елена ГалицкаяСегодня, 5 марта, православные христиане отмечают два важных религиозных события: день святого Льва Катанского и праздник иконы Козельщанской Божией Матери.
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