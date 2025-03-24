В Крыму пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Утром 24 марта, около 07:30 мск, на автодороге Евпатория-Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту «Аркадьевка-Симферополь» в направлении г.
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