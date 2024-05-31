АТОР: отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

Пограничники начали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в загранпаспортах, например, проблем с именами с буквой «ё» или неверно указанным полом, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
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