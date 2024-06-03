В поисках китайского «Панциря»: перебор вариантов

В Китае создано несколько зенитных ракетно-пушечных самоходных комплексов, но, несмотря на масштабные капиталовложения, сделать ЗРПК, который соответствует российскому «Панцирю», пока не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper
- В ночь на 28 мая ВС РФ нанесли удары по позициям и объектам противника в Боровой, в южной части Волчанска, а также в Киевской и Черкасской областях
- МО КНР: Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире
Свежие комментарии