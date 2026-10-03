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Царьград

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"Главный зумер" страны Лутчак задал неудобный вопрос. Русские ответили

"Главный зумер" страны Лутчак задал неудобный вопрос. Русские ответили

"Почему мы должны перерабатывать?" – этот вопрос 23-летнего блогера Максима Лутчака, заданный на форуме в Екатеринбурге, вызвал критику в соцсетях.

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Вадим Лебедев

Трудно подумать, что с такими будет в 50-60 лет... Армия бездомных бомжей? Живут в моменте, семьи не хотят, что было просрут, ни чего не создадут. Уже везде вижу таких вот кудряшек - лица озабоченые, взгляды отстранённые, всегда и везде в телефоне торчат. Зачем такому слово дали?Решать проблему? - Вряд ли! Он кидает разрушительные лозунги в народ и народ начинает раскалываться... спорят, обсуждают.