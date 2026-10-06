Мбаппе хочет покинуть «Реал» в 2027 году

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может покинуть мадридский клуб. Как сообщает журналист Франсуа Гальярдо на своей странице в социальной сети X, футболист разочарован в «Реале».
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