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Врач Дмитриев развеял миф об опасности вакцинации для нервной системы

Врач Дмитриев развеял миф об опасности вакцинации для нервной системы

Мнение о негативном влиянии вакцинации на нервную систему не соответствует действительности. Об этом заявил глава центра эпидемически значимых инфекционных заболеваний НМИЦ фтизиопульмолонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.

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