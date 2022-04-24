Врач Дмитриев развеял миф об опасности вакцинации для нервной системы

Мнение о негативном влиянии вакцинации на нервную систему не соответствует действительности. Об этом заявил глава центра эпидемически значимых инфекционных заболеваний НМИЦ фтизиопульмолонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.
Мнение о негативном влиянии вакцинации на нервную систему не соответствует действительности. Об этом заявил глава центра эпидемически значимых инфекционных заболеваний НМИЦ фтизиопульмолонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.
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