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Царьград

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Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время

Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели.В ближайшие недели возможно посещение России специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, старшим советником главы американского государства Джаредом Кушнером.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Летите, &quot;голуби мира&quot; летите...КПД-НОЛЬ, НО ВСЕ РАВНО, ПРИЛЕТАЙТЕ ???
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1 м.