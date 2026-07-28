Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели.В ближайшие недели возможно посещение России специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, старшим советником главы американского государства Джаредом Кушнером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии