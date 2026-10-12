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Актрисе Неёловой потребовалась медицинская помощь

Актрисе Неёловой потребовалась медицинская помощь

Народной артистке России Марине Неёловой потребовалась медицинская помощь, с ней находятся врачи, сообщили в пресс-службе Московского театра «Современник».

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