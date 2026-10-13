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Царьград

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В Ростове-на-Дону на улице Орской вспыхнул крупный пожар

В Ростове-на-Дону на улице Орской вспыхнул крупный пожар

Днём 13 октября в Ростове-на-Дону загорелось здание вблизи дома № 14/1 по улице Орской, из-за чего над окрестностями поднялся высокий столб дыма.

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