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Мировое обозрение

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ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ рейдов чеченских боевиков в 1995 и 1996: Первомайское, Кизляр, Басаев и Радуев (2023)

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ рейдов чеченских боевиков в 1995 и 1996: Первомайское, Кизляр, Басаев и Радуев (2023)

Оперативная ситуация для дудаевцев в июне 1995 года сложилась крайне сложная. Они потеряли контроль над последними населенными пунктами: Ведено и Шатой, которые обеспечивали им тыл со всей сопутствующей инфраструктурой.

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