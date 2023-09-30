ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ рейдов чеченских боевиков в 1995 и 1996: Первомайское, Кизляр, Басаев и Радуев (2023)

Оперативная ситуация для дудаевцев в июне 1995 года сложилась крайне сложная. Они потеряли контроль над последними населенными пунктами: Ведено и Шатой, которые обеспечивали им тыл со всей сопутствующей инфраструктурой.
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