Боец ZOV водрузил челябинский флаг над Авдеевкой

Мобилизованный с позывным "Депутат" снял видео из освобождённого города.Южноуралец, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, показал виды освобождённой Авдеевки и поднял флаг Нязепетровска Челябинской области на крыше одного из домов.
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