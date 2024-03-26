Боец ZOV водрузил челябинский флаг над Авдеевкой

Мобилизованный с позывным "Депутат" снял видео из освобождённого города.Южноуралец, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, показал виды освобождённой Авдеевки и поднял флаг Нязепетровска Челябинской области на крыше одного из домов.