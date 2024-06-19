Запасы воды в крымских водохранилищах составляют более 245 млн кубометров

По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения - около 228 миллионов кубометров.
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