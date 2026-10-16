Сегодня в музее ОМВД России по городу Нефтекамску состоялась не совсем обычная встреча. Прийти на экскурсию и больше узнать об истории милиции-полиции изъявили желание студенты Нефтекамского нефтяного колледжа — члены общественного формирования учебного заведения под названием «Студенческая служба безопасности».
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