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Лионель Месси: «Эпоха Гвардиолы всех немного запутала – все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро»

Лионель Месси: «Эпоха Гвардиолы всех немного запутала – все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро»

«Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро.

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