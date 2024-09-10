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Глава администрации Зеленского: Киев согласен на мир только с условием возврата всех территорий!

Глава администрации Зеленского: Киев согласен на мир только с условием возврата всех территорий!

Киев согласен на мир с Россией только с условием возврата всех утерянных им ранее территорий. Он не пойдет навстречу предложениям, где предусмотрен отказ Украины от притязаний на новые российские регионы.

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