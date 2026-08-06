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На острове Русский открыли новый маршрут для туристов и велосипедистов

На острове Русский открыли новый маршрут для туристов и велосипедистов

Велотропа проложена по живописным местам острова Русский НОВОСИБИРСК, 6 августа, ФедералПресс. На острове Русский во Владивостоке завершилось строительство велотропы – одного из ключевых туристических объектов Приморья.

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