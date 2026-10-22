Соседи все чаще выясняют отношения в судах. Одна из самых распространенных причин конфликта — курение в подъездах и даже собственных квартирах.
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Как надоели куроборы!
Задрали цены на табачные изделия до небес и выше, на радость контрабандистам.
Испортили качество этих самых изделий, теперь дым не благоухает, а смердит.
Мест, где можно покурить, стало не много, а начальнички радуются, когда у них люди на мороз выскакивают из офисов на перекур.
Развели неимоверное количество неадекватов, которые уже не то что на улице смеют рассказывать мне, что я должен делать, но уже и в квартиру со своими "требованиями" ломятся.
Осталось только сам факт курения криминализировать, заодно и новое коррупционное поле появится, и черному рынку доход, какая красота!
Да-да, и во всем этом безобразии виновато именно курение, никак иначе!