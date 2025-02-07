ЦБ планирует выпустить новую банкноту 1000 рублей в конце 2025 года

Новая банкнота 1000 рублей может выйти в конце 2025 года, об этом сообщили в Центробанке России.Напомним, символом для новой банкноты номиналом 1000 рублей в ходе онлайн-голосования был выбран теплоход «Метеор».
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