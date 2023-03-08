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Тренер Виноградова назвала самые полезные упражнения для утренней зарядки

Тренер Виноградова назвала самые полезные упражнения для утренней зарядки

Физическая активность помогает организму пробудиться. Однако не все упражнения одинаково эффективны. Тренер Екатерина Виноградова перечислила наиболее подходящие.

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