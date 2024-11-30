Вся концепция обороны и политики безопасности Запада является ошибочной. Об этом 30 ноября датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) Ян Оберг рассказал в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.
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