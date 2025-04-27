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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Сергиевом Посаде пособников телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. по подозрению в совершении мошенничества задержали двух жителей Кемеровской области в возрасте 20 и 24 лет.

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