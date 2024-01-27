Почему в день отдания Крещения Господня и праздник святой Нины необходимо работать, традиции 27 января Алёна Юрьева27 января — день, когда православные христиане отмечают праздник отдание Крещения Господня и день святой Нины, равноапостольной грузинской просветительницы.