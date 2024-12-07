Рыцари с печатей И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью,Третья книга Царств, 21:8 Том растерялся: большая государственная печать – это было нечто совершенно ему неизвестное.
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Рыцари с печатей И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью,Третья книга Царств, 21:8 Том растерялся: большая государственная печать – это было нечто совершенно ему неизвестное.
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