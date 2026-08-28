Подарок режиссерам и зрителям: в "Москино" открыли новые декорации

РЕН ТВ Москва стала центром притяжения для всех любителей и профессионалов магии большого экрана. В рамках Международной недели кино сейчас можно увидеть, как создают амбициозные проекты в самом большом в мире натурном кластере "Москино".
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