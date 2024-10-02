В Екатеринбурге закрыли службу доставки за нарушение требований СанПиНа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября, ФедералПресс. Специалисты Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции, которые были выявлены среди клиентов службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось».
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