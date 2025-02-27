Для гостевых домов установят требования по метражу комнат и числу постояльцев

РИА Новости/Илья Питалев Гостевым домам, чтобы оказаться в госреестре средств размещения, нужно будет устанавливать на фасаде спецзнаки, иметь не более 15 комнат, а еще отказаться от размещения свыше 30 человек одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии