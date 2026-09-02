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Царьград

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Киев угрожает сбивать гражданские самолёты над Россией: Ответ Москвы. Первые отменённые рейсы. Удар по Украине

Киев угрожает сбивать гражданские самолёты над Россией: Ответ Москвы. Первые отменённые рейсы. Удар по Украине

Накануне так называемый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации и "де-факто будет закрываться" из-за присутствия украинских беспилотников.

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